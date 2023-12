Fra 2016 til 2022 økte antall tvangsinnleggelser i psykisk helsevern med 17 prosent. Samtidig øker antall klager og flere tar vedtaket om tvang til domstolene.

Det er Helsedirektoratets rapport «Kontroll av tvangsbruk 2022» som viser arbeidet til kontrollkommisjonene knyttet til bruk av tvang i psykisk helsevern i perioden 2016-2022, som ble lagt fram torsdag.

– I 2022 ble 6700 pasienter tvangsinnlagt til sammen 9400 ganger. Dette innebærer 17 prosent flere tvangsinnleggelser i 2022 enn i 2016. Dette er en økning på 10 prosent utover veksten i befolkningen i samme periode, sier divisjonsdirektør Helga Katharina Haug i Helsedirektoratet.

I fjor ble det utført 4231 kontroller av vedtak om tvungen observasjon og 4598 kontroller av vedtak om tvungent psykisk helsevern.

Legges inn på nytt

Kartleggingen viser at mange pasienter som blir skrevet ut fra tvungent døgnopphold og over til tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD), altså at man er under tvungen behandling mens man bor hjemme, blir lagt inn på nytt. I alt 48 prosent av alle tvangsinnleggelser blir videreført som slik TUD.

– Det meste av økningen av tvangsinnleggelser er knyttet til innleggelser av pasienter som allerede er underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold, sier Haug.

Samtidig viser rapporten en økning i antall klager på vedtak om bruk av tvang i det psykiske helsevernet. I fjor fikk kontrollkommisjonene 3065 klager på vedtak, en økning på 8 prosent fra året før.

Flere søksmål

– I 2022 økte antall klager med 8 prosent, men 4 av 10 klager ble trukket før behandling, står det i rapporten.

– Andelen klager som gis medhold har gått litt ned de siste årene og var 7 prosent i 2022.

Også antallet søksmål etter vedtak om tvungen observasjon øker og i fjor ble det sendt inn 477 slike søksmål domstolene, mot 369 i 2021. I fjor avsa tingrettene dom i 189 saken om prøving av vedtak.