Norge vil bidra med flere stabsoffiserer til den internasjonale innsatsen for å sikre sivil skipsfart i Rødehavet, opplyser regjeringen.

– Det er stadig nye angrep på skipstrafikken i området, så vi vil vurdere situasjonen etter hvert som den utvikler seg i samarbeid med våre allierte, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til NTB.

Situasjonen i Rødehavet er spent etter at houthi-opprørerne i Jemen har rettet en rekke angrep mot skip den siste tiden. Et norskeid skip ble mandag truffet i et angrep sør i Rødehavet.

USA har bedt flere land, blant dem Norge, om å delta i en internasjonal operasjon for å sørge for sikkerheten. Operasjonen kalles Prosperity Guardian og etableres innenfor rammen av den internasjonale maritime koalisjonen i området, Combined Maritime Forces (CMF).

Norge vil styrke bidraget til hovedkvarteret til CMF i Bahrain med inntil ti stabsoffiserer. De vil bli sendt ned til Rødehavet i løpet av kort tid. Det norske bidraget kan bli justert, understreker regjeringen.

Norge har unik kompetanse innen maritime operasjoner og har erfaring fra tidligere operasjoner i Rødehavet og Adenbukta, sier Gram, som understreker at det norske bidraget vil vare så lenge det er nødvendig.