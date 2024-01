Varmegrader og nedbør kan bety snøsmelting og flom på Sørlandet til helgen.

– Foreløpig er det usikkert hvor varmt det blir og hvor mye nedbør som kommer, men vi følger situasjonen. Vi er klar over at det ligger mye snø i Agder, sier Harald Songe, flomvarsler i Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE), til Fædrelandsvennen.

Til helgen er det meldt varmegrader og mye nedbør på Sørlandet. Søndag kan det komme opp mot 18 millimeter nedbør i Kristiansand, ifølge Yr. Samtidig skal gradestokken krype opp mot sju grader.

– Hvis det blir mildvær som fortsetter, vil man kunne få en situasjon. Men det er for tidlig å si. Vi må ha tryggere prognoser. Men det er helt klart potensial for vann på feil steder, sier Songe.

Fredag vil NVE se på om det er et grunnlag for å sende ut et flomvarsel.