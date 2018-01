AUDNEDAL Klokken 11.00 tirsdag formiddag rykker Brannvesenet Sør Byremo og de andre nødetatene ut på en trafikkulykke ved Bladalen, melder 110 Agder på Twitter. Ulykken har skjedd på fylkesvei 460.

En bil med en person i er involvert. Fører er bevisst og skadene vurderes av ambulansepersonell, opplyser Agder politidistrikt på Twitter klokken 11.34.

Til Lindesnes sier innsatsleder i politiet på stedet at det er svært glatt på veien. Bilen har truffet en fender og gått over veien og truffet en stein. Bilføreren (27) ble kjørt til lege for sjekk.

