MANDAL Politiet ble varslet om trafikkuhellet klokken 13.39 fredag ettermiddag. Uhellet skjedde i krysset mellom Nygata og Fridtjof Nansens vei.

– Den ene bilen kom på Fridtjof Nansens vei fra skolene, mens den andre kom fra Sjøsanden. Bilen som kom fra skolesiden skulle inn Nygata, og det kan se ut til at sjåføren ikke har overholdt vikeplikten, opplyser politibetjent Tore Larsen til Lindesnes.

I sammenstøtet med den møtende bilen har sjåføren kjørt over et skilt og videre over et blomsterbed. Begge bilene vil bli hentet av bilberger.

Eirin Margrethe Fidje

– De har nesten passert hverandre før det smalt, sier Larsen.

Klokken 13.39 fredag fikk politiet melding om et mindre trafikkuhell i enden av Nygata i Mandal. To biler er involvert. Et trafikkskilt er blant annet kjørt ned.

De involverte trafikantene har meldt om at de er noe ømme etter sammenstøtet, men det dreier seg ikke om personskader.