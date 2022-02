– I dag feirer vi med kaffe og kake til gjestene. Til tross for litt ruskete vær har det vært innom en del folk. Det har kommet hytteturister til fots, og noen litt eldre som gjerne kan huske litt tilbake. Det var det vi håpte litt på, sier Lasse Liestøl, daglig leder ved Bortelid skisenter.

Det første anlegget på Bortelid stod klart i desember 1971, og hadde en totalkostnad på 250.000 kroner. Skitrekket var 400 meter langt, og hadde en høydeforskjell på 150 meter. Én tur kostet fire kroner for voksne, og tre for barn.

Gamle avisutklipp fra åpningen i 1972. Foto: Bortelid skisenter

Vinterbygd i vekst

– Bortelid har blitt en veldig populær vinterdestinasjon. De siste tyve årene har både antall hytter og turister eksplodert, og det vokser fremdeles stort. Nå har det passert 1.500 enheter her oppe, mens det tidligere var dårlige veier og 200 hytter, sier Liestøl

Liestøl selv fikk en vinterjobb på Bortelid i 2007, og i 2013 ble han daglig leder. Jobben er veldig travel når det står på, men han trives veldig godt. Han forteller at høst og vår går med til vedlikehold, og de får en ekstra lang sommerferie for å kompensere for den travle vinteren.

– Vi vinner på at vi har en relativt snøsikker destinasjon som er nær kysten. De fleste som kommer hit er fra Kristiansand til Sandnes, og bygdene nord for dette. Vi satser på at det skal være familievennlig, i stedet for å dyrke festkulturen, sier han.

Sammen med en stor kake er det utstilt både gamle skiantrekk, bilder og utklipp. Foto: Bortelid skisenter

Pandemi og snømangel

– Vi har selvsagt mange visjoner. Siden 2008 har vi ikke tilført så mye nytt, men vi har likevel drevet med utvikling og utskifting. Vi har blant annet fått et stort garasjeanlegg og snøanlegg, sier Liestøl.

Han tilføyer at de har lyst at det skal komme noe som nytt og synlig for kunder, men at de ikke har noe på blokka for øyeblikket. De siste årene har bydd på utfordringer med blant annet pandemi og snømangel, og Liestøl mener at det ikke helt er tiden for å tenke nye investeringer.

Etter hvert som det stadig blir bygget mer på Bortelid, mener han det også vil tvinge frem en utvikling i skianlegget.

– Aktiviteten i anlegget øker gradvis fra år til år, det er det ingen tvil om. Dessuten er ikke Bortelid lenger bare en vinterdestinasjon. Bortelid er i utvikling, kurvene peker oppover, sier Liestøl.

Bortelids alpinhistorie

1972 - Fylkesordfører Leo Tallaksen klippet 13. februar snoren på det første trekket.

1979 - Skitrekket ble solgt fra Haakon Thorsland til Carl Edvin Juvasstøl.

1984 - Juvasstøl hadde prosjektert planer om varmestue og forlengelse av skitrekket.

1985 - Skitrekket er ikke lenger i drift.

1987 - Skitrekket ble demontert og solgt til Gautefall Skisenter.

1988 - Bortelid Alpinsenter KS ble stiftet 3. februar 1988. Trekk 1 åpnes 20. februar.

1999 - Åseral kommune overtar samtlige aksjer i selskapet for 1 krone. Trekk 2 blir satt opp.

2000 - Trekk 3 ble satt opp av Nye Bortelid Alpinsenter AS.

2003 - Trekk 4 ble kjøpt av Hovden Skisenter AS og flyttet til Bortelid.

2006 - Bortelid Skisenter AS ble stiftet og overtar driften.

2008 - Bortelid Skisenter AS bygde det som da var Norges lengste skibånd.