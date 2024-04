En mann er siktet for drap i forbindelse med at en kvinne er funnet død i leilighet på Grünerløkka i Oslo. Den siktede varslet selv politiet om drapet.

– Han vil forklare det som har skjedd for politiet, og kommer antakelig til å erkjenne seg skyldig, sier mannens forsvarer, advokat Bjørn Rudjord til TV 2 , som sier at mannen er på vei inn i avhør.

– Det er funn på stedet og utviklingen i etterforskningen som tilsier at vi har siktet vedkommende for drap, sier krimleder Oscar Støversten til VG .

Innsatslederen opplyser at det er mann som er pågrepet, mens den døde er en kvinne. Krimleder Håkon Johannessen opplyser til NTB at det tilsynelatende er en relasjon mellom de to, men at de per nå ikke vet hva det er.