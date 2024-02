Flere elever velger samisk som andrespråk

Antallet elever som har valgt samisk som andrespråk på videregående, har økt med nesten 30 prosent siden i fjor, viser tall fra Utdanningsdirektoratet.

Antall elever som har samisk som andrespråk har økt med rundt 100 fra skoleåret 2022–2023.

– Dette er gode nyheter. Interesse for det samiske språk er med på å bidra til å bevare, spre og utvikle språkene, sier statssekretær Synnøve Mjeldheim Skaar i Kunnskapsdepartementet.

I dag har hele 380 elever i Norge samisk som andrespråk – og 203 elever har samisk som førstespråk, det viser ferske tall fra skoleåret 2023- 2024.

Skaar forteller at de ønsker at flere skal velge å sende barna sine i samiske barnehager og at flere skal velge samisk høyere utdanning.

– Regjeringen vil fortsette å arbeide for at flere elever velger opplæring i samisk og dermed øke rekrutteringsgrunnlaget for lærerutdanningene, sier Skaar.