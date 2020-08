Stadig flere ringer koronatelefonen for råd: – Det flere som nå får luftveissymptomer

Kommuneoverlege Viggo Lütcherath melder om betydelig økning av telefonhenvendelser til kommunens koronatelefon. Vis mer Monica Gyberg Nielsen

Kommunen har utvidet åpningstiden for koronatelefonen for å kunne ta imot et stadig økende antall henvendelser.