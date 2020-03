Tiltakene som regjeringen iverksatte 13. mars videreføres til over påske. Vis mer Arkiv

Tiltakene fortsetter til over påske

Erna Solberg sier på tirsdagens pressekonferanse at alle tiltak som ble iverksatt 12. mars videreføres til over påske, til og med 13. april.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Vi har drøftet tiltakene etter beregninger fra helsemyndighetene, og det viser at det var riktig å sette inn tiltakene, sier statsministeren.

Hun sier at håpet er å få hverdagen tilbake så raskt som mulig og retter også en takk til helsepersonell som jobber dag og natt, og til folket som har bidratt i dugnaden de siste tolv dagene.

– Kampen mot viruset må fortsette

– Det er ikke mulig å si hvor raskt smitten sprer seg nå, det vil ta enda noen dager før vi ser den fulle effekten av tiltakene, sier hun og legger til at regjeringens mål fortsatt er at viruset skal slås ned over tid.

– Hvis viruset sprer seg så raskt at kapasiteten til helsepersonell blir sprengt, klarer vi ikke behandle alle, heller ikke de som rammes av andre sykdommer og ulykker. Vi kan ikke havne i den situasjonen. Derfor kan vi ikke gi opp. Kampen mot viruset må fortsette, sier Solberg.

Hun gjentar at målet er å ta hverdagen tilbake.

– Jo flinkere vi er til å vaske hendene, holde avstand og ikke smitte andre, jo raskere får vi hverdagen tilbake, sier hun.

Her er tiltakene

Helseminister Bent Høie sier på pressekonferanse at økningen i smittede ser ut til å være stabil.

– Det kan være et tegn på at tiltakene virker, men det er for tidlig å si, sier han.

Derfor sier han at vi ikke kan slippe opp på tiltakene som er iverksatt. Han gjentar lista over reglene fra myndighetene.

Vaske hendene ofte, hoste i albuen og holde avstand til hverandre.

Opprettholder stengning av barnehager, skoler, universitet og høyskoler.

Du skal i 14 dagers karantene om du har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist smitte, eller om du har vært på utenlandsreise.

Du skal i isolasjon og holde deg innendørs hvis du har fått påvist koronasmitte.

Det oppfordres til å ha hjemmekontor.

Det oppfordres til å droppe kollektivtransport.

Råd for avstand skjerpes. Utendørs bør man holde minst en meters avstand og man skal ikke være mer enn fem personer i samme gruppe med mindre det er familie fra samme husstand. Innendørs på arbeidsplasser skal man holde minst to meters avstand til hverandre.

Helsepersonell forbys å reise til utlandet.

Kultur- og idrettsarrangementer innen- og utendørs er fortsatt forbudt.

Hytteforbud fortsetter

Forbudet mot å dra på hytter utenfor egen hjemkommune fortsetter, bekrefter statsminister Erna Solberg.

– Skaff dere noen gode spill, lat som dere er på hytten, men bli hjemme, er rådet fra statsministeren.

Ny vurdering 8. april

Helseminister Bent Høie sier regjeringen vil ta en ny vurdering av tiltakene 8. april. Tiltakene som allerede er iverksatt varer nå til over påske, til og med 13 april.