Flerbrukshall: Forskutterer siste rest av finansieringen

Det er bare noen få dager siden Lindesnes skrev at det manglet 900.000 kroner av de tre eksterne finansieringsmillionene til ny flerbrukshall, som måtte være klare før kommunestyret i Lindesnes behandler saken torsdag. På det ekstraordinære årsmøtet i Giv Akt tirsdag kveld kunne styreleder Ina Birkeland glede de vel 20 fremmøtte med at arbeidsutvalget hadde forslag til finansiering i boks.

– Vi har fått inn totalt 2,8 millioner av de tre millionene som må til. Vårt forslag er at klubben forskutterer ytterligere 200.000 kroner i tillegg til den summen vi allerede har sagt vi skal bidra med, slik at vi når målet, sa Birkeland til årsmøtet.

Petter Emil Wikøren

Giv Akt har allerede sagt klubben før årsmøtet ville stille med 300.000 kroner for å få realisert flerbrukshallen. Bare to dager før kommunestyret behandler saken nådde prosjektgruppen de påkrevde eksterne midlene.

– Det er viktig at vi har klar finansiering av de tre millionene før kommunestyret på torsdag, ellers kan vi risikere at politikerne sier nei til hele prosjektet, sa styremedlem Torbjørn Rypestøl før avstemmingen på møtet.

Et samlet møte stilte seg bak forslaget om at klubben forskutterer den siste biten av finansieringen. I tillegg til kronerulling har aksjonen også fått en anonym gave på fire hundre tusen kroner.

– Jeg tror ikke vi får problemer med å dekke inn de ekstra 200.000 kronene vi forskutterer og jeg tror allerede tidlig i 2020 at pengene kan være hentet inn, sa Birkeland under møtet.

Petter Emil Wikøren

Viktig for barnebarna

Behovet for ny hall på Vigeland har vært gjentatt flere ganger fra pådriverne av finansieringsprosjektet til ny flerbrukshall. Under møtet på Giv Akt-loftet tirsdag, var det flere medlemmer som mente at klubben var helt nødt for å sikre seg hallen nå.

– Dette har vi jobbet dugnad for i mange år og der er penger på bok. Hvis vi ikke bruker pengene på dette, hva skal vi da bruke dem på. Dette blir en viktig hall for våre barn og barnebarn, sa et av medlemmene.

Også Ina Birkeland er opptatt av betydningen ny hall vil få i bygda.

– Dette har vært og blir kjempeviktig. Nå får vi samlet all idretten på en plass, til og med skytterne blir en del av idrettsmiljøet i hallen. Dette betyr enormt for bygda, sa Birkeland etter at årsmøtet enstemmig gikk for forslaget til prosjektgruppen.