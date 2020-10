Det skal avgjøres hvorvidt holmen markert på kartet skal hete Skangholmen eller Skankholmen. Vis mer Skjermdump: Kartverket

Skangholmen eller Skankholmen? Nå skal navnet avgjøres

Kartverket har sendt navnesaken på høring til Lindesnes kommune.

Skal det skrives Skangholmen eller Skankholmen? Det skal Statens kartverk avgjøre, og de har nå sendt saken på høring til Lindesnes kommune.

Fakta Disse stedsnavnene skal avgjøres Skangholmen / Skang holmen / Skankholmen (holme i sjø)

Skangholmen / Skankholmen (bruk)

Indre Skangholmen / Indre Skankholmen (bruk) Kilde: Statens kartverk Les mer

I et brev til kommunen skriver kartverket at de har vedtaksrett for skrivemåten, men at kommunen har rett til å uttale seg før det tas et vedtak.

– Ifølge loven skal skrivemåten fastsettes med utgangspunkt i den nedarvete, lokale uttalen av navnet. Derfor ber vi om at alle som uttaler seg, opplyser hva som er den lokale dialektuttalen, står det i brevet fra Kartverket.

Høringsuttalelsene har kommunen ansvar for å sende til Språkrådet, som gir en anbefaling til Kartverket. Brevet er datert 26. oktober og opplyser om at ordinær høringsfrist for kommunen er to måneder etter at brevet er mottatt.