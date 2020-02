Vil ha bedre parkeringsplasser for sykler

– Sykkelparkeringen i Gågata er ikke så verst, men mye kan bli bedre, mener sekretær Kirsten Hemmer og leder Eva Saanum i SLF Mandal. Signe Marie Rølland

Syklistenes Landsforening mener parkeringsmulighetene for syklister jevnt over er for dårlige i Mandal. Nå oppfordrer de byens butikker til å gjøre noe med det og være med i kåringen av den beste sykkelparkeringen.

LINDESNES Kåringen til Syklistenes Landsforening (SLF) i Mandal har funnet sted to ganger tidligere. I 2017 vant Buen kulturhus og i 2018 vant Mandal videregående skole.