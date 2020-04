Ny styreleder i Bjelland Næringsutvikling

Åsmund Mjåland er ny styreleder i Bjelland Næringsutvikling AS (BNU). Vis mer Arkivfoto: Hilde Wøhni Joakimsen

– Jeg har et hjerte for Bjelland, og ser fram til å jobbe for bygda, sier Åsmund Mjåland, som nå blir styreleder i Bjelland Næringsutvikling.