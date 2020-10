Tilkjent millionerstatning i ankesak

Daglig leder i Landskapsarkitektene AS i Mandal, Egil Johnsen, sier han er fornøyd med resultatet av ankesaken i Agder lagmannsrett. Mandalsfirmaet ble der tilkjent 1.375.000 kroner i erstatning i tillegg til saksomkostninger. Vis mer Arkivfoto

Landskapsarkitektene AS i Mandal er tilkjent millionerstatning fra entreprenørselskapet Uppstad Transport og Anlegg AS etter manglende betaling for utført arbeid med miljøgaten i Evje.