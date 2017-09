Drapssiktet kvinne varetektsfengslet i fire uker

KRISTIANSAND Den siktede kvinnen i dobbeltdrapssaken i Kristiansand ble tirsdag pågrepet og siktet for to drap. Onsdag ble kvinnen varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Fengslingsmøtet i Kristiansand ble holdt for lukkede dører.

– Tingretten har avsagt kjennelse og den er i tråd med påtalemyndighetens begjæring. Kvinnen vareteksfengsles i fire uker med brev og besøksforbud, sier fungerende påtaleleder Cecilie Pedersen Hille.

Nyheten om pågripelsen av kvinnen ble sluppet av Agder politidistrikt under en pressekonferanse i Kristiansand tirsdag ettermiddag. Kvinnen i 40-årene er siktet for drap på to personer. Ofrene i saken skal være hennes far og tidligere samboer.

– Politiet har i dag pågrepet en kvinne i 40 årene i Kristiansand. Hun er siktet for 2 drap. Drapene fant sted i 2002 og 2014 i Kristiansand, sa fungerende påtaleleder ved Agder politidistrikt Cecilie Pedersen Hille under pressekonferansen tirsdag.

Etter hva Lindesnes er kjent med skal det være den siktede kvinnens far som ble drept tilbake i 2002.

Giftdrap

Det siste drapet skal ha skjedd på hotell First Hotel i Dronningensgate i Kristiansand 6. april 2014. Den siktede kvinnen skal ha hatt et forhold til den drepte mannen i 60-årene. Dødsårsaken var i dette tilfellet forgiftning. Offeret var kvinnens tidligere samboer og far til deres felles barn.

– Kvinnen har tidligere hatt et forhold til mannen og de har to mindreårige barn sammen, sier Pedersen Hille.

Politiet i Kristiansand har i tiden fra 2016 hatt bistand av Kripos i etterforskningen av saken.

Drapet i 2002 skal ha skjedd på avdødes bopel, men saken ble først henlagt som intet straffbart forhold. Pedersen Hille ønsker ikke si hvor i Kristiansand drapet skjedde.

– Fornærmede er en etnisk norsk mann i 50-årene og det er en familierelasjon mellom siktede og fornærmede. Drapet skjedde 27. mars 2002. Avdøde bodde i Kristiansand, sier Hille.

– Dødsfallet fra 2002 ble offeret aldri obdusert. Det ser vi i etterkant at skulle ha vært gjort, sier Pedersen Hille.

Petter Emil Wikøren

Etterforskning

Politiet etterforsker videre med full styrke.

– Politiet fortsetter nå en omfattende etterforskning og det skal foretas avhør og ransakelser. Det dreier seg om flere vitner i saken, sier Hille.

Petter Emil Wikøren

– Hvorfor kommer pågripelsen først nå?

– Det har pågått en lang og omfattende etterforskning siden 6. april 2014. Siktelsen har gradvis styrket seg mot kvinnen. Jeg vil ikke gå inn på grunnlaget for siktelsen, sier Pedersen Hille.

Etterforskning av 2014 saken ledet politiet inn på sporet av 2002 drapet.

– Vi har etterforsket 2014 drapet som et drap hele veien, sier Pedersen Hille.

Den siktede kvinnen er ikke avhørt enda.

– Kvinnen er ikke domfelt tidligere, mulig noen forelegg, men hun er ikke tilknyttet noen spesielle miljøer. Hun ble pågrepet uten dramatikk, sier Pedersen Hille.