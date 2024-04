Onsdag formiddag mottok Stortinget en bombetrussel. Det er tungt bevæpnet politi utenfor, og alle innganger og trafikken i området er sperret.

– Det er mottatt en bombetrussel som er rettet mot Stortinget, opplyser Gabriel Langfeldt, oppdragsleder politiet i Oslo, til VG.

Han sier videre at politiet har ingen opplysninger om at det er fare for tredjepersoner.

NTBs reporter på Stortinget beskriver stemningen på innsiden av bygget som normal.

– Snappet opp i SoMe

Leder i Stortingets sikkerhetsseksjon Pål Munck sier til Aftenposten at trusselen ble snappet opp i et sosialt medium.

– PST er kjent med situasjonen. Vi jobber nå sammen med Oslo politidistrikt for å få avklart dette her, og vi bistår politiet ved behov, sier seniorrådgiver Eirik Veum i PST.

Det er sendt en SMS fra administrasjonen til ansatte på Stortinget der de opplyser om situasjonen.

Under spørretimen

Meldingen om trusselen kom midt under Stortingets spørretime. Litt etter klokken 10.30 fikk publikum beskjed om å forlate salen, ifølge Dagbladet.

Stortingets spontanspørretime går ellers som normalt, og blir strømmet på Stortingets nettsider.

Blant deltakerne i spørretimen er justisminister Emilie Enger Mehl (Sp), næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) og energiminister Terje Aasland (Ap).

– Litt skummelt

– Jeg skulle ut i et møte, men det ble det jo da ikke noe av. Vet jo ikke hvor lenge dette varer. Politiet er på plass, så jeg antar at de har kontroll på situasjonen, sier Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til Fædrelandsvennen.

Hun forteller avisen at stortingsgruppen til Venstre arbeider som normalt.

– Det er jo litt skummelt. Vi har bare fått melding om at inngangen er sperret. Vi vet ikke noe mer vi som er her inne. Satser på at det går bra, sier hun.