I et pågående svindelforsøk utgir avsender seg for å være Statens vegvesen. Nå kommer Vegvesenet med en tydelig advarsel mot å åpne linken i SMS-en.

Tekstmeldingen flere har mottatt, opplyser om at man har en utestående faktura og oppfordrer til å betale den gjennom en link.

– Dersom du mottar en slik SMS, er den falsk. Dette er et svindelforsøk, og du må ikke åpne linken, sier Ole Grundetjern, som er leder for digital sikkerhet i Statens vegvesen, i en pressemelding.

Statens vegvesen blir ifølge dem selv i økende grad brukt som avsender av SMS-er og eposter i svindelforsøk.

Vegvesenet forteller at det er lite de kan gjøre for å unngå at kriminelle utgir seg for å være dem.

Oppfordringen om man likevel skal ha trykket på linken, er klar:

– Ta kontakt med politiet og banken umiddelbart for å varsle om hendelsen, og be om hjelp mot ID-tyveri, skriver de i pressemeldingen.