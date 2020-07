– Det unormale er blitt det normale

Værobservatørene Kjell Olsen (64) og Bernt Lie (82) mener de lokale værforholdene blir mer og mer ekstreme. Stadige rekorder settes, der de ser varmere temperaturer, mer nedbør og økende vindforhold.

Monica Gyberg Nielsen

Kjell Olsen (64) er fyrvokter på Lindesnes fyr og har gjennom mange år hatt god oversikt over været, som blir stadig mer ekstremt. Gjennom årets måneder ser han den ene rekorden etter den andre blir satt.

– Juni var ekstrem for både sjøtemperaturen, lufttemperaturen og mengden nedbør, sier Olsen.

Han forteller at middeltemperaturen i sjøen har været 1,1 grad over tidligere rekord. Dette mener han er «skummelt mye over rekorden». I tillegg har månedsmiddeltemperaturen på land også endt på 3,6 grader over normalen.

– Det er så vanlig å slå rekorder, at det er nesten unormalt ikke å gjøre det, sier Olsen.

Olsen forteller også at på et døgn i juni kom det 11,4 millimeter mer nedbør enn det som er normalt for hele juni måned.

I starten av juli har det vært kjøligere enn normalt, samme som juli i fjor. Værstatistiker Bernt Lie (82) forteller at temperaturen ligger på 1,9 grader under normalen hittil.

Forsker og klimavakt ved Meteorologisk institutt, Line Båserud, venter et varmere og våtere klima på årsbasis.

– Vi ser at gjennomsnittlig årstemperatur og årsnedbør har økt og er beregnet til å øke videre. De største endringene beregnes for vinteren, sier Båserud.

Lie kan forteller at høye temperaturer fører med mer vind og større mengder nedbør enn det vi er vant til.

– Mye nedbør på kort tid kan føre til flom, sier Lie bekymret.

Statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes ser endringene og sier at vi må regne med at det er ekstremt.

– Det er variasjoner i økende grad, og vi går mot et varmere og våtere klima, sier Moxnes.

I en klimaprofil for Agder viser økt sannsynlighet for hyppigere og mer intense nedbørmengder. Mer flom og skred kan forekomme som konsekvens av dette.

Lie reagerer på at værobservatører rasjonaliseres bort og mener at de lokale værvarslingene er blitt dårligere på grunn av dette.

– Nå er det 20 værobservatører igjen i hele landet, resten er blitt automatisert, forteller Lie.

Bernt Lie

Han mener Mandal som turistby burde dokumentere været mer lokalt for å få sikrere tall.

– Vi trenger noen til å observere fra bakkenivå, sier Lie.

Moxnes mener generelt sett at prognosene blir bedre, men at værobservatørene har god kontroll på skydekket nedenfra legger hun ikke skjul på.

– Lokal værvarsling er like vanskelig som før, sier hun.

Selv om det er unormalt kjølig nå i juli, mener Olsen og Lie at sommeren kommer tilbake.

– Mange tror vi har brukt opp finværet, det er bare tull, sier Lie.

Moxnes forteller at været de neste dagene blir bedre, men hun tør ikke si noe om resten av sommeren.

– Været er svært skiftende. Selv om det ikke er stabilt i lengden, får vi fint vær innimellom, sier Moxnes.