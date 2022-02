Foto: Per Kristian Leikanger

Fredag viser brannvesenet seg fram i en TV-serie for barn. Denne ukens episode er nemlig spilt inn i Mandal.

– Vi fikk en henvendelse fra Julie Sandvik Vinther i produksjonsselskapet Drive Studios og syntes det hørtes veldig gøy ut, sier branninspektør Per Kristian Leikanger.

Det var han som i september i fjor fikk oppgaven med å administrere opplegget rundt deltagelse i serien «Kjempemaskiner» på TV2 Play.

Brannkonstabel Gustav Kohler møter Bamse Broom. Foto: Per Kristian Leikanger

Fikk vist seg fram

I serien møter vi Bamse Broom. Han blir med arbeidsfolk på jobb og har tidligere blant annet vært med en hogstmaskin for å hugge trær, en prepareringsmaskin i skibakken og en betongblander. Med andre ord, det handler om kjempestore maskiner.

Store biler hos brannvesenet. Foto: Per Kristian Leikanger

Denne gangen handler det om brannbiler, og Leikanger forteller at mennene i Brannvesenet Sør fikk en annerledes dag på jobben da innspillingen fant sted.

– Vi så det som en mulighet til å få vist oss fram, og alt det positive ved å jobbe i brannvesenet, så vi sa ja umiddelbart, sier Leikanger.

Drama med stigebil

I denne episoden får brannkonstabel Gustav Kohler i oppdrag å redde Bamse Broom fra en veranda i den høyeste etasjen hos Skap Folkehøyskole. Da måtte stigebilen benyttes, og vi får aldri så lite dramatikk når bamsen skal reddes ned fra høyden.

– Dette blir jo mer beredskapsfokusert enn forebyggende, men likevel gir det oss en mulighet til å vise fram yrket vårt. Vi ønsker jo å øke interessen rundt det å jobbe i brannvesenet, så det er positivt for oss med en slik profilering, konstaterer branninspektøren, som sammen med sine kolleger venter i spenning når episoden kan strømmes fredag 18. februar.

– Det blir premierefest på stasjonen når episoden sendes, humrer Leikanger.

Dramatikk når Bamse Broom skal reddes med stigebilen. Foto: Per Kristian Leikanger

Mandal i panorama

Julie Sandvik Vinther, redaksjonssjef for i produksjonsselskapet Drive Studios, sier til Lindenes avis at det var gøy å jobbe med Brannvesenet Sør.

– De var veldig proffe og kom selv med mange ideer. For meg var det praktisk å lage episoden her, i stedet for å dra til Oslo, sier Vinther, som bor i Mandal.

Julie Sandvik Vinther, redaksjonssjef i Drive Studios. Foto: Privat

– I denne episoden får vi hele Mandal i panorama fra stigebilen. Det er enormt fint.

Hun legger til at de øvrige episodene er filmet flere steder i landet.

– Nå skal vi til med sesong fire, sier Sandvik Vinter, som kan love flere kjempemaskiner på barne-TV i nærmeste framtid.