En kvinne ble natt til lørdag pågrepet for å ha slått en politibetjent ved et utested i Mandal sentrum.

– Vi ble kontaktet av noen dørvakter på utestedet som hadde problemer med å håndtere kvinnen. Vi rykket ut til stedet. Vi prøvde å løse saken der og da, men det fremstod nytteløst, sier operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane.

Det var natt til lørdag, klokken 00.13, at politiet opplyste om hendelsen ved utestedet.

Vold mot politiet

En av politibetjentene ble slått av kvinnen, men ble ikke skadet.

– Så ble hun kjørt til arresten. Hun skal bli forsøkt avhørt i løpet av dagen, sier Kleivane.

Ellers var det ikke flere hendelser å melde om fra Lindesnes kommune natt til lørdag, opplyser operasjonslederen.

Slåssing, ordensforstyrrelse og festligheter

Men i Agder politidistrikt var det mye å gjøre første delen av natten.

– Det kom inn meldinger om slåssing, ordensforstyrrelser og festligheter. Det kom en del henvendelser vi rykket ut på. Men hendelsene dabbet av utover natten, sier Kleivane.

Politiloggen

Disse hendelsene sto i politiets logg fra natt til lørdag.

Kristiansand: Mann anmeldelses og ble innbrakt til arrest for å ha slått til en jente i sentrum. Ble meldt klokken 00.52.

Kristiansand: En politipatrulje har vært på en privat adresse på Slettheia og dempet høy musikk. Ble meldt klokken 00.59.

Kristiansand: En bilfører ble anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort. En passasjer ble anmeldt for besittelse av mindre mengder narkotika. Ble meldt klokken 01.23.

Grimstad: En politipatrulje pålagte en huseier å dempe høylytt musikk fra en privat adresse i 01.30-tiden.

Kristiansand: Mann bortvist fra sentrum på grunn av ordensforstyrrelse, meldte politiet klokken 01.31.

Kristiansand: En person ble innbrakt til arresten for ordensforstyrrelse ved et utested like etter klokken 02. Vedkommende anmeldes også for forulemping av politiet. Politiet oppretter sak.

Kristiansand: Politiet opprettet sak etter at en mann skal ha blitt slått med et glass i ansiktet. Fornærmede har vært til behandling på legevakten. Ble meldt klokken 02.28.