Pensjonistene kunne denne uken endelig samles igjen under «Ut i Mandal». Vis mer Kristian van Pelt

Gledelig gjensyn med «Ut i Mandal» for pensjonistene

«Ut i Mandal» for seniorer startet opp igjen denne uken, etter en lang koronapause.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

– Vi er veldig glade for at vi fikk starter opp «Ut i Mandal» for pensjonister igjen. Jeg tror det var godt for mange å kunne møtes igjen, selv uten å klemme, sier Reidun Bruskeland Hinna, leder i frivillighetssentralen Mandal.

Tirsdag ettermiddag ble den etterlengtede sammenkomsten blant kommunens pensjonister arrangert for første gang siden koronautbruddet i Norge. Smittevernreglene ble ifølge Bruskeland Hinna fulgt til punkt og prikke. Hun legger samtidig til at det totalt var 50 påmeldte til tirsdagens gjenforening.

Les også Rørende konsert på omsorgssenteret

Les også Stor takk til englene på Mandal sykehjem

Initiativtaker for «Ut i Mandal», Reidun Bruskeland Hinna, forteller at det det var totalt 50 påmeldte til sammenkomsten tirsdag ettermiddag. Vis mer Kristian van Pelt

20 på venteliste

– Vi må forholde oss til koronareglene, slik at dette skal bli en trygg og god opplevelse for alle. Restriksjonene medførte dermed at vi ikke kunne invitere flere enn 50 gjester. Det var mange som ringte for å melde seg på for sent, hvor flere satt igjen med gråten i halsen da de ble opplyst om at det var fullt, sier hun.

Det var om lag 20 pensjonister på venteliste til den store begivenheten, ifølge Bruskeland Hinna. Neste tilstelning er 24. november på Kastellet i Mandal, hvor det vil bli vurdert alternative løsninger i forkant.

Les også Ekteparet vokste opp under krigen: – Vi tok med dynamitt på fjellet for å saluttere

Les også – Musikken kan løfte demensens slør

Reidun Bruskeland Hinna vil fortløpende se om det lar seg gjøre å arrangere neste kveld over to dager. Vis mer Kristian van Pelt

Av hensyn til koronarestriksjoner var det kun tillatt med 50 personer på Stjerna under middagen, mens 20 stod på venteliste. Vis mer Kristian van Pelt

Godt samarbeid

– Det er mulig vi må gjennomføre neste arrangement over to dager, sier hun.

Lederen for Frivillighetssentralen roser imidlertid samarbeidet mellom byens restauranter, taxinæringen, pasientvenner og Lindesnes kommune.

– Det er gledelig at Lindesnes kommune nå har avsatt midler til dette tiltaket. Samtidig er det helt utrolig at restauranter og drosjer tilbyr våre eldre usedvanlig vennlige priser, forteller hun.

Les også Anna Madsen fyller 100 år: – Det har skjedd utrolig mye siden jeg var ung

Hermod og Karin Hogganvik syntes det var stor stas å se venner og bekjente igjen. Vis mer Kristian van Pelt

Gledet seg lenge

Ekteparet Karin og Hermod Hogganvik synes det var fint endelig å få møte kjentfolk igjen.

– Denne dagen har vi sett fram til lenge. Det var virkelig stor stas å være samlet her i dag for første gang siden mars, sier Karin Hogganvik.

Hun hadde imidlertid fått med seg at det var flere som ikke kunne komme på grunn av begrenset antall plasser.

– Vi fikk beskjed om at vi kunne være 50 stykker, så vi var snare med å melde oss på. Det er samtidig veldig trist at ikke alle kan møtes, forteller hun.

Margot og Arthur Bentsen koste seg med god mat og fin musikk. Vis mer Kristian van Pelt