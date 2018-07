Inndrar alle tillatelser til å drive skogsdrift

Det skriver avdelingsleder Hans Henrik Bakke ved beredskap i Østre Agder Brannvesen i en pressemelding.

I Aust-Agder oppheves dispensasjonene umiddelbart, mens de i Vest-Agder oppheves fra og med fredag 13. juli klokken 06.

Brannvesenet skriver at den krevende situasjonen med lav grunnvannstand og at store deler av vegetasjonen er så tørr at det antennes lett, ligger til grunn for at de midlertidige tillatelsene inndras.

Bakke skriver at den store skogbrannfaren vil holde seg ut juli, slik værprognosene ser ut nå.

Onsdag forrige uke ble det innført totalforbud mot all aktivitet som kan føre til brann i skog og annen utmark i Agder-fylkene.

