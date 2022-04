Natt til 1. mai er tid for fest og moro, spesielt for russen. Politiet er oppmerksomme, men har tro på at russen oppfører seg greit.

Magne Langseth, påtroppende seksjonsleder for forebygging og etterretning ved Mandal politistasjon, sier til Lindesnes avis at politiets tilnærming til russen er omtrent som den pleier.

– Vi har alltid løpende dialog med russestyret, slik er det også i år. Jeg forventer at russen i Mandal vil oppføre seg pent, det pleier de å gjøre. Og at de vil respektere råd og veiledning som er gitt allerede. Russen er jo tildelt et område på Gismerøya i år, og da kan de spille musikk og more seg med grei avstand til øvrig bebyggelse, sier Langseth.

– Er det ekstra mange politifolk ute en slik kveld?

– Vi går ikke ut med hvor mange som er på jobb, men vi er på jobb, og vi skal være synlige, forsikrer han.

Det blir synlig politi i området natt til 1. mai. Foto: Anne Gunn Pedersen

Høyere rusnivå

Langseth er oppmerksom på at behovet kanskje er ekstra stort for å slå seg løs i år, men det gjelder ikke bare russen. Ikke alle har erfaring med utelivet, etter to år med begrensede muligheter til sosialt liv.

– Rusnivået er kanskje noe høyere, men jeg tror det går seg til. Jeg kan vel si det slik at vi merker at samfunnet har åpnet igjen, men når det gjelder russen, som jo er de mest synlige, forventer jeg at de tar hensyn både til seg selv og andre, sier han og legger til:

– Man kommer langt med å tenke over hvor man spiller høy musikk, og at man rydder opp etter seg. Politiet forstår ellers godt at ungdommene ønsker å feire, men vi ønsker at de skal komme godt ut i den andre enden. Det kommer jo en dag etter feiringen også, det bør de ha i bakhodet, slik at de ikke gjør noe som kan ødelegge for den senere, sier Langseth.

Foresatte må være oppmerksomme

– Hva tenker du om ungdom ned i 13–14-årsalderen, ser politiet endringer med den aldersgruppen?

– Vi ønsker jo ikke at de skal være en del av bybildet på kveldstid. Det var også en av årsakene til at natteravnordningen ble etablert. Utover det har vi ikke noe spesielt fokus på den aldersgruppen. Her må vi oppfordre foresatte, skole og skolehelsetjeneste til å være oppmerksomme, sier Magne Langseth.

Politiet ønsker at ungdom skal feire, men Magne Langseth minner om at det kommer en dag etter feiringen. Foto: Anne Gunn Pedersen

Felleskirkelig arrangement

Et tilbud til ungdom i denne aldersgruppen kommer via det felleskirkelige arrangementet «Unite», som foregår på Vassmyra.

– Det blir mange gøye aktiviteter, lover undervisningsleder i Mandal menighet, Oddveig Flatebø Olsson.

Oddveig Flatebø Olsson inviterer ungdom fra 8. klasse og oppover til felleskirkelig arrangement på Vassmyra natt til 1. mai. Foto: Arkivfoto: Marianne Furuberg

Hun forteller at arrangementet først var planlagt i 2020.

– Nå som ting er på plass igjen, er vi klare for et rusfritt arrangement med gøye aktiviteter, og med mulighet til å treffe masse folk, sier hun og opplyser at det tidligere har vært arrangement natt til 17. mai.

– Men dette er nytt, sier Olsson, som håper mange ungdommer finner veien til Vassmyra.

– Vi ser for oss 100 og tar gjerne imot flere. Kommer det færre, er vi glad for alle som kommer. Vi håper på et fint arrangement, der vi kan gjøre ting sammen og ha et fint fellesskap, fra klokka 19.00 til 02.00 på natta, sier Oddveig Flatebø Olsson.