Angret på garasje-ja i hyttefelt

Eva Hinlo (t.h.) deltok i november i fjor på befaringen på Småbakkan hyttefelt. Der stemte hun for garasjeanlegg. Under andregangsbehandlingen i utvalgets siste møte før sommeren, sa hun at hun angret og ville omgjøre vedtaket. Fra venstre: ingeniør Geir Gjertsen, utbygger Helge Nilsen, Pål Dalhaug, Inga Fjeldsgaard (Ap), Kenneth Hjorth Rafaelsen (Ap), Stanley Tørressen (H), John Øyslebø (Sp) og Per Eivind Bratteberg (Frp). Vis mer Geir Nerhus

Eva Hino (SV) ville omgjøre tillatelsen til et garasjeanlegg i Småbakkan hyttefelt. Hun sa at hun i ettertid så at hun stemte for et vedtak hun ikke skulle støttet.