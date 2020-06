Gårdeiere går sammen om å løfte sentrum

(F.v.) Inger Lise Torland, Berit Eid Launes og Kristin Tønnesen håper sentrumsplanen til MHSF vil skape et mer yrende sentrumsliv. Vis mer Mathias Revheim-Rafaelsen

Gårdeierne i sentrum går sammen om å støtte Mandal Handel og Service Forening sin strategiske sentrumsplan. – Jeg har et brennende hjerte for å knyte sentrum sammen, sier gårdeier Per Daniel Lohne.