– Det er så spesifikt, dette er et bestillingstyveri

Både kalesjen og putene til båten var borte da eier Even Knutsen kom til båthuset torsdag ettermiddag. Vis mer Privat

Even Knutsen oppdaget båten sin som hadde blitt ribbet for både det ene og det andre denne uka. Han er ikke i tvil om at dette har vært et bestillingstyveri.