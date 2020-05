Garanterer for ti millioner til innovasjonssenter

Slik kan det nye Senter for Innovasjon i Mandal (SIM) bli seende ut. Bak til høyre ses Mandal Hotel. Arkitektværelset er arkitekt på prosjektet. Vis mer Idar Hennestad Lamo

Rådmannen ønsker at Lindesnes kommune skal stille både tomt og inntil ti millioner kroner til rådighet for Senter for Innovasjon (SIM). Senteret er planlagt på Malmø i Mandal.