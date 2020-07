For mye krabbe kan være livstruende

Martin Wiech opplyser at stoffet hoper seg opp i kroppen til krabbene når de vokser. Vis mer Monica Gyberg Nielsen

For mye krabber kan bidra til nyreskader, beinskjørhet og økt risiko for kreft. Forsker ved Havforskningsinstituttet, Martin Wiech, mener derfor at folk ikke bør spise mer enn 40 gram krabbekjøtt i uken.