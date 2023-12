Mediekonsernet Schibsted vil dele selskapet i to til ett rent medieselskap som ikke er på børs, og et offentlig børsnotert markedsplasselskap.

Det kommer fram i en melding fra det børsnoterte mediekonsernet mandag morgen.

Det skjer fordi selskapets største aksjonær Tinius Trust gjennom Blommenholm Industries AS mandag kunngjorde at de har inngått en uforpliktende avtale om et potensielt oppkjøp av Schibsteds nyhetsmedievirksomhet.

To selskaper

Dersom de kommer fram til en avtale, skal dagens Schibsted bli to mer fokuserte selskaper. Det ene blir et medieselskap heleid av Stiftelsen Tinius som skal beholde Schibsted-navnet, men ikke være børsnotert. Det andre skal være et offentlig børsnotert markedsplasselskap.

– Gjennom forhandlinger med styret og ledelsen i Schibsted ASA har vi kommet fram til løsninger som vil gi alle Schibsted-selskapene bedre muligheter til vekst og utvikling, sier styreleder Ole Jacob Sunde i Stiftelsen Tinius.

Schibsteds nyhetsmedier når daglig ut til 8,6 millioner mennesker i Norge og Sverige, hovedsakelig digitalt. Medieselskapet eier blant annet avisene VG, Aftenposten, E24, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende og Fædrelandsvennen, samt podkastplattformen Podme.

Bidra til fornyelse

– Vi skal bidra til en fortsatt fornyelse og sunn forretningsdrift i nyhetsmediene. Som eier er det vår oppgave å oppmuntre til utvikling av nye inntektsstrømmer og attraktive redaksjonelle tjenester, sier daglig leder Kjersti Løken Stavrum i Stiftelsen Tinius i en pressemelding.

Det mener hun er avgjørende for at Schibsted-avisene skal kunne fortsette å levere journalistikk av «betydning som angår folk, og som sikrer demokratiet og en opplyst offentlig samtale».

Avtalen verdsetter nyhetsavdelingen til 6,2 milliarder kroner, noe som inkluderer Schibsteds eierandeler i nyhetsbyråene NTB og TT, samt Polaris Media.