– Det er utrolig kjipt at en avis jeg tror mange ville kost seg med, ikke kommer fram. Vi fikk først beskjed om at det ble slik etter at avisen var laget, så det er en fullverdig avis som ikke blir trykket i dag. Heldigvis kan den leses som e-avis fra i kveld, sier ansvarlig redaktør Siri Wichne Pedersen i Lindesnes avis.

Onsdag ble det klart at avisdistribusjonen torsdag innstilles på grunn av snøværet. Dette påvirker flere aviser i Polaris Media Sør, og verken Lindesnes avis, Grimstad Adressetidende, Lister, Fædrelandsvennen eller Agderposten kommer ut som normalt.

Alle abonnenter blir varslet om dette via SMS. Lindesnes avis kan leses som e-avis fra klokken 21.00 i kveld på denne lenken.

– Været er ikke noe vi kan styre, men det er leit at ikke abonnentene får papiravisen sin. Jeg håper likevel de fleste av våre lesere får lest sakene våre på nett, sier Wichne Pedersen.

Årets 2. utgave av Lindesnes avis blir ikke trykket grunnet snøværet på Sørlandet. Den blir distribuert digitalt som normalt, og kan leses som e-avis. Foto: Lindesnes avis

Lindesnes avis trykkes ved Polaris Trykk Arendal som har trykkeri på Stoa. Trykkeriet melder onsdag at de sliter med snø og brøyting som vanskeliggjør transport med lastebiler. Flere ansatte er også innesnødde.

– Med bakgrunn i de rådende vær – og føreforhold har vi stoppet distribusjonen onsdag 3. og torsdag 4. januar. Dette er først og fremst knyttet til sikkerheten for de ansatte og våre underleverandører, skriver regionleder Bjørn Nyli i Polaris Distribusjon Sør-Vest i en melding til avisa onsdag.

Distribusjonsselskapet forsøkte tirsdag å distribuere som normalt.

– Da opplevde vi så mye trøbbel og farlige situasjoner at det var en enkel og riktig beslutning å innstille all distribusjon. Det meldes bedre vær fra torsdag, så vi satser på at vi er i gang igjen fra fredag 5. januar, skriver Nyli.