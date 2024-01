Store snømengder skaper vanskeligheter for togene. Arendalsbanen mellom Nelaug og Arendal er stengt, mens det er forsinkelser og innstillinger på Vestfoldbanen.

Snømengdene på Sørlandet fører til at Arendalsbanen mellom Nelaug og Arendal er stengt. Bane Nor varsler en ny oppdatering tirsdag 2. januar klokken 4.30.

– Dette skyldes store snømengder. Det er fare for trefall grunnet tung snø på trær som ligger tett til banen, skriver Go-Ahead på sine nettsider.

Der skriver selskapet at de avvikshåndterer kun Arendal stasjon med taxi for de med overgang til regiontog – og at kunder som skal østover får taxi til Gjerstad for overgang til tog. Reisende som skal vestover får taxi til Kristiansand for overgang til tog, mens kunder på regiontog som skal til Arendal får taxi fra Kristiansand og Gjerstad.

– Grunnet værforholdene må kunder som reiser på mellomliggende stasjoner mellom Arendal og Nelaug i dag ordne seg selv, skriver selskapet.

Også på Vestfoldbanen er det mandag forsinkelser og innstillinger på grunn av værforholdene.

– Dette vil ta tid, opplyser Bane Nor i en trafikkmelding.

Det er toglinje RE11 Skien – Eidsvoll, Vestfold- og Gardermobanen som blir rammet av problemene.

På Sørlandsbanen, som en periode var stengt mandag, er det fare for forsinkelser utover dagen på grunn av værforholdene.