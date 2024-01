Onsdag skal FNs sikkerhetsråd møtes etter at Den internasjonale domstolen (ICJ) i Haag i går ga Israel ordre om å hindre folkemord på Gazastripen. Det er Algerie som ba om møtet, opplyste presidentskapet for Sikkerhetsrådet i natt.

FN-domstolen påla i går Israel å hindre et folkemord mot palestinerne og å gjøre mer for å hjelpe sivile. Den gikk ikke så langt som å beordre stans i kamphandlingene slik Sør-Afrika ba om da de trakk Israel inn for domstolen. (NTB)