Politiet i Agder melder at de i ettermiddag har fått flere telefoner fra innbygger som har blitt oppringt av personer som oppgir å ringe fra Økokrim, Politiets cybersenter og Politiet. Politiet skriver at disse er blitt forespurt om kontoinformasjon, koder, kortnummer og lignende da deres konti er blitt "hacket". De skriver videre at det IKKE er politiet som har ringt noen av disse, og at oppringningene er forsøk på bedrageri.