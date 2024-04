Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel er kommet til enighet om årets lønnsoppgjør for over 10.000 renholdere.

Resultatet omfatter blant annet generelt tillegg på 7 kroner per time, et lavlønnstillegg på 3,50 kroner per time, og et tillegg på 1 krone på satsene i overenskomsten, og økte tillegg for nattarbeid og folk med fagbrev. Resultatet blir nå sendt ut på uravstemning