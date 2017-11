Dro inn bøter for 33.000 på mobilbruk

MANDAL – Det er et urovekkende høyt tall. Det er dette som skaper uoppmerksomhet i trafikken, og mange trafikkulykker, sier operasjonsleder Geir Andersen.

De 20 bøtene ble skrevet mellom klokken 12.45 og 14.15 i Hollekleiva på E 39. Med en bøtesats på 1650 kroner, har UP med det sendt ut bøter for 33.000 kroner bare for bruk av mobiltelefon.

I tillegg ble det utstedt seks gebyrer for manglende bruk av bilbelte.

– Disse tallene viser at dette er kontroller som det er nødvendig å fortsette med, sier Andersen.