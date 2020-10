Ulf Aanonsen i gamle Lord Salvesen sitt sommerhus i Mandal. Her sitter Aanonsen med et av flere originale brev fra Daniel Bødtker, en bergenser som drev en brennevinsfabrikk, tilsendt Johan Theodor. Korrespondansen går mye ut på at Bødtker er bekymret for avholdsbevegelsen på 1800-tallet.

Vis mer