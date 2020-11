Hæhre har ansatt mandalitt som egen smittevernansvarlig

Janne Dalen har ansvaret for at smittevernet overholdes på Hæhres anlegg. Vis mer Audun Fegran Kopperud

Hæhre Entreprenør har ansatt mandalitten Janne Dalen som smittevernansvarlig. Hun passer på at reglene overholdes, slik at en eventuell smitte ikke ødelegger for veiutbyggingen.