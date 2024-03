Fra 8. april kan politiet selv sette på omvendt voldsalarm, opplyser Politidirektoratet. Alle politidistrikt for utdelt seks fotlenker hver.

Politiet som i dag må gå rettens vei for å sette på omvendt voldsalarm, får dermed en enklere vei å gå, sier Politidirektoratet til VG .

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier til VG at lovendringen gjør at omvendt voldsalarm kan brukes tidligere og på flere tidspunkt enn det gjøres i dag.

– Politiet er klare for å ta i bruk det nye regelverket, og politidistriktene er satt i stand blant annet gjennom kompetanseheving i distriktene. Jeg forutsetter at det er nok alarmer tilgjengelig i politidistriktene for å dekke behovet i politidistriktene, sier Mehl til avisen.