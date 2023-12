Oppgang hos de store rederiene på Oslo Børs bidro til å trekke opp hovedindeksen mandag. Indeksen startet uka med en økning på 0,97 prosent til 1309,03 poeng.

Equinor tronet som vanlig øverst på listen over dagens mest omsatte aksjer med en stigning på 2,6 prosent. Like bak fulgte John Fredriksen-rederiet Frontline, som steg med 6,9 prosent.

Situasjonen i Rødehavet er spent etter at houthi-opprørerne i Jemen har rettet en rekke angrep mot skip den siste tiden. Et norskeid skip ble mandag truffet i et angrep sør i Rødehavet.

Flere andre rederier steg på børsen mandag, deriblant MPC Conteiner Ships (+1,9), Hafnia (+5,3) og Golden Ocean Group (+3,1).

Lakseselskapet Mowi steg med 0,8 prosent, mens Schibsteds internasjonale rubrikkselskap Adevinta steg med 0,2 prosent.

Pila pekte andre vei for Telenor og Nordic Semiconductor, som falt med henholdsvis 0,4 og 3,1 prosent.

Samtidig steg oljeprisen mandag. Et fat nordsjøolje ble mandag ettermiddag omsatt for 78,6 dollar, en økning på 2,3 prosent.

Det ble en blandet dag på de toneangivende europeiske børsene. Den franske CAC 40-indeksen falt med 0,4 prosent, og det samme gjorde DAX-indeksen i Frankfurt. I London gikk FTSE 100-indeksen opp 0,4 prosent.