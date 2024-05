Med utgangspunkt i at det er betydelig og reell tvil om tiltalte Jan Helge Andersen virkelig kan ha vært alene om drapene i Baneheia for 24 år siden, varslet advokat Svein Holden tidlig at det ville bli lagt ned påstand om frifinnelse i saken.

Onsdag argumenterte påtalemyndigheten med at DNA-bevisene og telebevisene i saken taler for at Andersen var alene under drapene, og at han derfor også bør dømmes for drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10). Statsadvokaten la ned påstand om to års fengsel, det maksimalt mulige ettersom Andersen allerede er dømt til 19 års fengsel i saken.