Fjellsikringsrapporten er klar: – Nå håper jeg kommunen tar grep

Ronny Blørstad er glad for at det nå er gjennomført en vurdering av rasfaren i fjellveggen han har som nærmeste nabo. Nå håper han kommunen følger rådene. Her holder han sønnen Carl Thomas Blørstad Bråten (3). Marianne Furuberg (arkiv)

Det må gjøres ytterligere tiltak for å hindre nye ras på Manneskaret i Marnardal. Huseier er fornøyd med rapporten og håper nå at kommunen utfører tiltakene.

En fersk rapport fra Rambøll viser at det for å redusere muligheten for nye ras fra fjellskrenten, både stein og is, må gjennomføres ytterligere tiltak i Manneskaret.