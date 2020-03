Ordfører: Folk må forberede seg på en annerledes 17. mai

Ordfører Even Tronstad Sagebakken mener innbyggerne må innstille seg på en nasjonaldag utenom det vanlige. Vis mer Arkivfoto: Petter Emil Wikøren

Folk må forberede seg på en annerledes nasjonaldag, sier Lindesnes-ordfører Even Tronstad Sagebakken. Samtidig distribuerer 17. mai-komiteen i Mandal programmet som vanlig, for å skape en form for normalitet.