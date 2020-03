Tapte rettssak etter trøbbel med pipen

Huseieren krevde prisavslag etter trøbbel med pipen i det nye huset, men retten mente at han måtte tåle såpass.

Huseieren stevnet et forsikringsselskap for retten etter et huskjøp til drøye tre millioner kroner. Etter overtakelse var den nye eieren usikker på i hvilken grad pipen var tilstrekkelig feiet.