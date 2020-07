Politiloggen i Agder

En person mistenkes for kjøring i påvirket tilstand etter en utforkjøring i Lyngdal i natt.

Kristiansand: En bil kjørte ut av veien mellom Auglandsbukta og Kjosbukta, melder politiet like etter klokken 23 fredag kveld. Ifølge politiet fremstår sjåføren uskadd.

Kristiansand: Klokken 23.40 melder politiet at de har stoppet en bil ved Dalane. Sjåføren mistenkes å kjøre i ruset tilstand og ble tatt med til legevakt for blodprøve. Politiet oppretter sak.

Kristiansand: I forbindelse med innreisekontroll stoppet politiet en sjåfør uten gyldig førerkort i en uregistrert bil. 01.17 i natt melder politiet at føreren anmeldes.

Lyngdal: Klokken 1.51 i natt melder politiet at en bil har kjørt av veien ved Svennevik. Sjåføren skal ha hatt smerter i brystet og ble sendt til sykehuset for sjekk. Vedkommende skal ha vært alene i bilen. Politiet mistenker kjøring i påvirket tilstand. Det blir tatt blodprøve av sjåføren, som har fått førerkortet beslaglagt. Politiet oppretter sak.

Arendal: Like før klokken to i natt melder politiet at en båtfører er kontrollert ved Guldsmedengbukta. Vedkommende anmeldes for kjøring i påvirket tilstand.

Risør: En person ble innbrakt av politiet og anmeldes for å ha slått en dørvakt på et utested. Det melder politiet 2.12 i natt.

Flekkefjord: Politiet har kontrollert 14 båtførere. To fikk forenklet forelegg for manglende bruk av vest og én for manglende lanterne.

Farsund: Politiet hadde fartskontroll i Farsund. 11 fikk forenklet forelegg og høyeste hastighet var 78 kilometer i timen i 60-sonen.

Arendal: En person mistenkes for skadeverk. Vedkommende skal ha knust et vindu eller en dør i bolighuset og kommet med trusler eller ukvemsord til politiet. Det melder politiet klokken 04.52 i natt.

Kristiansand: En båtfører mistenkes for å ha ført båt i påvirket tilstand. Politiet oppretter sak.

Valle: Ett kjøretøy er involvert i en trafikkulykke på riksvei 9 ved Nomeland. Det skal være snakk om materielle skader. Det melder politiet klokken 07.41 lørdag morgen.