– Til jord skal du bli

Styremedlem i Mandalen andelslandbruk, Torborg Bækholt, legger ned underbuksa. Bonde Brit Mjåland står klar med spaden og Marie Heitman følger godt med når underbuksekampen settes i gang. Vis mer Gunder Christophersen

Med ordene «Til jord skal du bli» helte bonde Brit Mjåland jord over den nyinnkjøpte bomullstrusa. Håpet er at den er oppspist om to måneder.