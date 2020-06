Styremedlem i Mandalen andelslandbruk Torborg Bækholt legger ned underbuksa, bonde Brit Mjåland står klar med spaden og Marie Heitman følger godt med når Underbuksekampen settes i gang. Vis mer Gunder Christophersen

– Til jord skal du bli

Med ordene «Til jord skal du bli» helte bonde Brit Mjåland jord over den nyinnkjøpte bomullstrusa. Håpet er at den er oppspist om to måneder.

I disse dager utkjemper Norsk Landbruksrådgiving den store underbuksekampen. Bønder over hele landet graver ned hvite dame-truser. Nå skal det truser i jorda også i Agder. På Mjåland gård i Laudal ble ikke mindre enn fire truser gravd ned.

– De er helt nye, bedyrer bonde Brit Mjåland om trusene som skal i jorden. Margit S. Kristensen er foreløpig mest opptatt av gressløken. Vis mer Gunder Christophersen

– Til jord skal du bli, sier Brit Mjåland om underbuksa hun nettopp har begravet, mens Torborg Bækholt og Marie Heitman følger med. Vis mer Gunder Christophersen

«Den store underbuksekampen» er en nasjonal kampanje for å få oppmerksomhet om levende jord. Vis mer Gunder Christophersen

– Målet er å sjekke om det er liv i jorda. Om et par måneder skal vi grave dem opp igjen og om trusa er spist opp, så er det god og levende jord. Derfor tester jeg ut på et sted jeg vet det er god jord og på et sted der jeg tror jorda er noe dårligere, sier Mjåland.

Nasjonal kampanje

Underbuksekampen er nasjonal og ti regioner i hele landet er med.

– Man graver et hull på ti centimeter, og legger ned hvite truser. Det er nødt til å være 100 prosent bomull. Etter to måneder graver man dem opp, og ser på nedbrytningsgraden, sier Inger Birkeland Slågedal, daglig leder i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) i Agder.

Og der man finner de styggeste trusene, finner man i følge Slågedal den beste jorda.

Marie Heitman (t.v.) og Torborg Bækholt vandrer rundt urtekassene for å finne noen gode smaker. Vis mer Gunder Christophersen

Med seg på nedgravingen hadde Mjåland medlemmer i Mandalen Andelslandbruk. Dette er en medlemsorganisasjon bestående av entusiaster som hver har kjøpt seg en andel for å kunne høste lokale grønnsaker, skaffe seg kortreiset kjøtt eller honning. Mjåland gård har spesialisert seg på økologisk dyrkede grønnsaker.

Hva kan du høste?

– På denne tavla skal det stå to overskrifter: Hva kan du høste? Hva kan du gjøre? Ideen er at medlemmene skal gjøre litt dugnad og så kan de høste grønnsaker eller urter eller hva det nå er som er modent. Hver medlem forplikter seg til rundt åtte timers dugnad, men vi går ikke med stoppeklokke, forteller styremedlem Torborg Bækholt.

Ei helt ny tavle kommer opp med hjelp av Helena Dalene Dyngvold (13) og Line Strisland. Vis mer Gunder Christophersen

Hver mandag er det åpen gård på Mjåland gård. Denne mandagen var det start på Underbuksekampen, men også mange andre gode tips og ideer til hvordan dyrke og bruke lokale grønnsaker.

– Her er det mange tips å få. Sist lærte vi hvordan lage sirup av rabarbra. Så har vi lært hvordan vi skal få til en god gressløkoilje. Smak på denne? Denne har en smak av lakris. Og denne er knallgod til hvit fisk. Løpstikke heter den. Men ikke ta for mye av gangen, sier leder av Mandalen Andelslandbruk Liv Birkeland.

Flere mål tilgjengelig

Hun har selv gått i gang med å luke noen senger i grønnsaksåkeren og er strålende fornøyd med samarbeidet de har med Brit Mjåland og Mjåland gård. Her er det 5–6 mål som er dyrket opp for andelslandbruket.

Leder Liv Birkeland har 70 medlemmer med seg i Mandalen andelslandbruk. Medlemmene kan kjøpe seg en andel i lokal matproduksjon. Til gjengjeld forplikter de seg til dugnad, som for eksempel luking av åkeren. Vis mer Gunder Christophersen

– Vi er cirka 70 medlemmer og det er stort sett folk som er ekstra miljøbevisste og som vil ha kortreiste matprodukter. Ofte er det urbane folk. Medlemmene betaler inn en sum og er da sikret lokale grønnsaker, lokalt kjøtt eller lokal honning. De som har kjøpt seg inn i grønnsaksavdelingen er med på å luke og stelle åkeren. Har man kjøpt seg inn på kjøtt eller honning, er de med på pakkingen, forteller Birkeland.

Andelsmedlemmene kan finne de fleste tradisjonelle grønnsakene og urtene på gården til Brit Mjåland. Her er både poteter, gulrøtter, sukkererter, tomater og agurker.

– Vi har noen litt spesielle også. Men det er litt begrenset hvor morsomt det er å spise lilla blomkål. Asparges har vi også. De tar litt tid å dyrke. ellers har vi gressløk, ruccola, rabarbra, bringebær og stikkelsbær, ja det meste, sier Mjåland.

Margit S. Kristensen har satt seg til rette med gressløkene og kutter vekk de som er ferdige. Vis mer Gunder Christophersen

– Gressløk med blomst er det bare å luke vekk, sier Margit S. Kristensen. Vis mer Gunder Christophersen

Hilde Frøyland sjekker kassene med gressløk og høster inn det som er klart. Vis mer Gunder Christophersen