Interimstyret til 100-årsjubileet, fra venstre: Frida Grimestad Udøy (BU), Johannes Strømberg (BU), Asle Nesland (V), rådmann Kyrre Jordbakke, kultursjef Alfred Solgaard, ordfører Even Tronstad Sagebakken og Lill Tony Larsen Ramberg (Frp). Vis mer Hilde Wøhni Joakimsen

Disse skal lage fest for Mandal

− 100-årsjubileet skal bli en markering for alle, og det er viktig at vi får med alt det fine i byen vår, sier jubileumskomiteen som nå er i gang med planleggingen.

Mandal by ble grunnlagt 1. juli 1921, på samme dag som Mandal kirke feiret sin 100-årsdag. Til neste år blir det markeringer av begge jubileene.

Mandag hadde interimstyret for jubileet et møte der man begynte planleggingen av neste års feiringer. Interimstyret består av Frida Grimestad Udøy (BU), Johannes Strømberg (BU), Asle Nesland (V), rådmann Kyrre Jordbakke, kultursjef Alfred Solgaard, ordfører Even Tronstad Sagebakken og Lill Tony Larsen Ramberg (Frp).

Grunnarbeide

Representantene fra BU, SV og Frp er politisk vakt til komiteen, mens rådmann, kultursjef og ordfører er i jubileumskomiteen i kraft av sine stillinger.

Bildet er tatt 1. juli 1921, da Mandal ble by. På bildet ser vi opptoget som marsjerte gjennom byen mot Lysthuset, passere Tidemands plass. Vis mer Minneboken

På deler av møtet mandag deltok også Odd Harket Steindal fra Mandal Handel og Service Forening (MHSF), Kjell-Ivar Løvslett fra iMandal og Bjørn Arve Bentsen fra menighetsrådet. Han er også leder av kirkas 200-årsjubileums-komitè.

– En endelig julileumskomitè skal settes til høsten, nå skal vi gjøre et grunnarbeide fram til august hvor inviterer bredt for å få innspill til byjubileet, sier ordfører Even Tronstad Sagebakken.

Ordfører i Lindesnes, Even Tronstad Sagebakken (t.v) og kultursjef i Lindesnes kommune, Alfred Solgaard. Vis mer Hilde Wøhni Joakimsen

Bildet er tatt 1. juli 1921, da Mandal ble by. På bildet ser vi opptoget som marsjerte gjennom byen, mot Lysthuset, passere Tidemands plass. Slik var programmet for den historiske dagen: Salutt kl. 8, 12 og 15. Kl. 12.00: Konsert i Skriverhaven ved Kristiansand Divisjonsmusikk. Kl. 13.00: Festmiddag i Skrivergården for 200 eldre. Musikk spiller i parken foran bygningen. Kl. 14.30: Festopptog, sportsøvelser, idrettsleker. Restaurant ved Lysthuset. Kl. 17.00: Borgermiddag i Ungdomsforeningen. Kl. 20.30: Folkefest ved Lysthuset. Vis mer Minneboken

– Vi inviterer bredt for å få innspill til byens store jubileum, og alle kan komme med innspill for hva som bør med. Hva må vi huske på? Hva er mulig å få inn i programmet?, sier ordføreren.

Starter 1. januar

Kultursjef Alfred Solgaard forteller at de nå ser for seg en hovedmarkering når Mandal er på sitt fineste til sommeren.

– Men allerede 1. januar starter jubileumsåret, så vi kommer til å bygge opp til hovedmarkering allerede fra januar. Dette blir et jubileumsår som preges av stolthet til byen vår, og det blir en god balanse mellom moderne og digitale markeringer - og det analoge med for eksempel utstillinger og konserter.

Interimstyret skal nå sette i gang prosessen med å samle inn ideer og innspill til jubileet for byen Mandal som fikk bystatus 1. juli i 1921. Mandal ble etablert som egen kommune helt tilbake i 1837 og opphørte idet kommunen gikk inn i Lindesnes kommune 1. januar 2020.

Samling på Speilen i forbindelse med 50-årsjubileet i 1971. Vis mer Minneboken

Mandal by er administrasjonssenter i Lindesnes kommune, og kommunen ønsker å markere byens 100-årsjubileum gjennom hele jubileumsåret.

– Alle aldersgrupper skal med og være synlige i jubileet, og alle skal føle eierskap når Mandal feirer 100 år, sier ordføreren.

Kultursjef Solgaard synes det er spennende at interimstyret nå er i gang.

– Dette er en morsom ting å få være med på; det er gøy å planlegge fest. Vi skal få med alt det fine i byen vår. Etter sommeren starter arbeidet for alvor, sier han.

– Det er gøy å planlegge fest, sier kultusjef Alfred Solgaard, sammen med ordfører Even Tronstad Sagebakken. Vis mer Hilde Wøhni Joakimsen

Publisert: 22. juni 2020 19:10