Ønsker kunstneriske bidrag fra innestengte barn

Dette er et eksempel på en tegning som Vest-Agder-museet ønsker seg til prosjektet. Barn og unge i alderen 6–16 år bes om å bidra. Vis mer Skjermdump/Vest-Agder-museet

#Innestengt er et prosjekt som tar for seg hvordan barn har det under koronatiden. Kunstneriske bidrag skal resultere i både dokumentar og utstilling.