Anny Kerim-Lindland er klar for å spille U-17 EM i Sverige, i mai.

- Å spille i Europamesterskap er noe kun 160 jenter fra hele Europa får oppleve. 50 land og tusen landslagsspillere startet kvalifiseringen høsten 2023, nå står vi igjen med åtte lag. Her er Norge med, med tjue jenter som har gjort seg fortjent til å konkurrere på det høyeste nivået som mulig på 17-årsnivå, sier J17-landslagstrener Børje Sørensen til Fotball.no.

Det lokale fotballtalentet var instrumental i Norges kvalifikasjonskamper. Hun scoret målet som sendte J17 langdslaget til EM-sluttspillet.

I følge Fotball.no er EM-sluttspillet også en kvalifisering til VM, hvor de tre beste lagene blir kvalifisert til neste års VM. Dette vil si at de to tapende semifinalistene møtes i en playoff-kamp for å finne ut av hvem som skal til VM.

- Den største delen av æren har spillerne selv. Så har de hatt mange hjelpere på veien som har gjort slik at akkurat de har hatt et konkurransefortrinn. På vegne av jentene og oss i støtteapparatet og NFF takker vi klubbene spillerne er i og har vært i, familie som har støttet og trenere og andre ressurspersoner på veien. Mange har gitt alt for at det skulle bli mulig, og mange vil være i Sverige og heie Norge frem mot målene sine. Vi gleder oss til å gjøre jobben sammen, sier Sørensen.